НБУ изменил размер корректирующих коэффициентов для ОВГЗ

Национальный банк пересмотрел размер корректирующих коэффициентов по облигациям внутренних государственных займов (ОВГЗ).
По данным НБУ, они принимаются в качестве залога по операциям рефинансирования, по операциям прямого репо и операциям по договорам о хранении запасов наличности, а также формируют гарантийный фонд для операций своп процентной ставки.
Также регулятор определил размеры корректирующих коэффициентов для облигаций внутренних местных займов, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования или использованы для осуществления операций репо с Национальным банком. Включение таких активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением Правления НБУ.
Корректирующие коэффициенты применяются для уменьшения потерь Нацбанка в случае реализации процентного риска, валютного риска и риска ликвидности, которые приводят к уменьшению справедливой стоимости принятого им залога.
Корректирующие коэффициенты применяются к справедливой стоимости залога и зависят от его основных характеристик.
Новые размеры корректирующих коэффициентов вступают в силу с 7 сентября 2020 года.
Национальный банк в апреле 2020 года увеличил срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах до 90 дней. Также расширен перечень приемлемого залога для таких кредитов, в который, в частности, были включены муниципальные облигации. Это будет способствовать поддержанию достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантинных ограничений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Авиакомпании начали запрещать полеты пассажирам в масках с клапанами12 ч. назад - 1974 15
В квитанцию за теплоэнергию добавят новые услуги. За что будем платитьВчера, 16:00 - 20768 13
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" оценили свои убытки в $3,5 млрд и начинают международный арбитраж3 ч. назад - 1551 7
В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрииВчера, 19:33 - 2510 7
Для столичного метрополитена на средства ЕБРР закупят 50 новых вагонов7 ч. назад - 393 4
В квитанцию за теплоэнергию добавят новые услуги. За что будем платитьВчера, 16:00 - 20768 13
В Украине начало действовать новое карантинное зонирование5 ч. назад - 4383 2
В Украине хотят ввести корпоративный налог в IT-индустрииВчера, 19:33 - 2510 7
Уводят номер, чистят карты, "вешают" кредиты: в соцсетях рассказали о дерзких кибермошенниках4 ч. назад - 1995 3
Авиакомпании начали запрещать полеты пассажирам в масках с клапанами12 ч. назад - 1974 15
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)3 ч. назад - 77
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 295 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 449
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 3318
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 266 1