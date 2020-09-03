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НБУ изменил размер корректирующих коэффициентов для ОВГЗ

НБУ изменил размер корректирующих коэффициентов для ОВГЗ

Национальный банк пересмотрел размер корректирующих коэффициентов по облигациям внутренних государственных займов (ОВГЗ).

По данным НБУ, они принимаются в качестве залога по операциям рефинансирования, по операциям прямого репо и операциям по договорам о хранении запасов наличности, а также формируют гарантийный фонд для операций своп процентной ставки.

Также регулятор определил размеры корректирующих коэффициентов для облигаций внутренних местных займов, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования или использованы для осуществления операций репо с Национальным банком. Включение таких активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением Правления НБУ.

Корректирующие коэффициенты применяются для уменьшения потерь Нацбанка в случае реализации процентного риска, валютного риска и риска ликвидности, которые приводят к уменьшению справедливой стоимости принятого им залога.

Корректирующие коэффициенты применяются к справедливой стоимости залога и зависят от его основных характеристик.

Новые размеры корректирующих коэффициентов вступают в силу с 7 сентября 2020 года.

Национальный банк в апреле 2020 года увеличил срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах до 90 дней. Также расширен перечень приемлемого залога для таких кредитов, в который, в частности, были включены муниципальные облигации. Это будет способствовать поддержанию достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантинных ограничений.

По материалам Финансовый клуб
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