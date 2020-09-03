НБУ изменил размер корректирующих коэффициентов для ОВГЗ

Национальный банк пересмотрел размер корректирующих коэффициентов по облигациям внутренних государственных займов (ОВГЗ).

По данным НБУ, они принимаются в качестве залога по операциям рефинансирования, по операциям прямого репо и операциям по договорам о хранении запасов наличности, а также формируют гарантийный фонд для операций своп процентной ставки.

Также регулятор определил размеры корректирующих коэффициентов для облигаций внутренних местных займов, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования или использованы для осуществления операций репо с Национальным банком. Включение таких активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением Правления НБУ.

Корректирующие коэффициенты применяются для уменьшения потерь Нацбанка в случае реализации процентного риска, валютного риска и риска ликвидности, которые приводят к уменьшению справедливой стоимости принятого им залога.

Корректирующие коэффициенты применяются к справедливой стоимости залога и зависят от его основных характеристик.

Новые размеры корректирующих коэффициентов вступают в силу с 7 сентября 2020 года.

Национальный банк в апреле 2020 года увеличил срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах до 90 дней. Также расширен перечень приемлемого залога для таких кредитов, в который, в частности, были включены муниципальные облигации. Это будет способствовать поддержанию достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантинных ограничений.