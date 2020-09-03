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Венгрия отказывается от российского газа в пользу Shell

Венгрия отказывается от российского газа в пользу Shell

Венгрия и Shell подписали долгосрочное соглашение о поставках СПГ в объеме 0,25 млрд кубометров в год газового эквивалента через терминал СПГ в Хорватии.

Также венгерская государственная компания MVM через свою дочернюю торговую компанию MFGK зарезервировала 1 млрд кубометров в год регазификационной мощности, сообщает S&P Global Platts.

В целом MFGK зарезервировала 0,67 млрд кубометров на хорватском терминале на острове Крк на период с января по сентябрь 2021 года. А также 1,01 млрд кубометров в год на последующие газовые годы до 2027 года.

«Это первое долгосрочное соглашение с западной энергетической компанией в истории Венгрии», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Peter Szijjarto).

Газ может стать ключевым элементом в замене угля и других жидких видов топлива в энергетическом балансе Венгрии.

Терминал СПГ в Хорватии на острове Крк должен начать работу в январе 2021 года. Общая мощность хорватского СПГ-терминала – 2,6 млрд кубометров в год.

По материалам The page
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