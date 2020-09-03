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Samsung построит крупнейший в мире завод по производству лекарств

Samsung построит крупнейший в мире завод по производству лекарств

Samsung профинансирует около 2 миллиардов долларов в строительство завода по производству лекарств, который должен стать крупнейшим такого рода объектом в мире после завершения работ в 2022 году.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что компания делает ставку на дальнейший рост рынка биологических лекарственных препаратов благодаря изменениям в отрасли, связанным с пандемией коронавирусной инфекции.

Завод, получивший название Super Plant, станет четвертым предприятием Samsung BioLogics Co., биофармацевтического подразделения Samsung. Его площадь составит около 230 тыс. квадратных метров, что несколько превышает по размерам парижский Лувр.

Цель Samsung заключается в том, чтобы воспользоваться беспрецедентным ростом спроса, спровоцированным пандемией COVID-19, с учетом тенденции увеличения объемов производства лекарств в мире, отмечает WSJ.

По материалам Економічна Правда
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