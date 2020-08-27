Еще одним замом Шевченко стал топ-менеджер ПриватБанка

Сегодня, 4 сентября, совет Нацбанка назначил Ярослава Матузку заместителем главы центробанка, ответственного за финансово-административный и операционный блок. Такое решение принято на внеочередном заседании.

“Вместо Романа Борисенко назначен Ярослав Матузка, руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса ПриватБанка”, – сообщил член совета НБУ Виталий Шапран агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, Нацбанк на заседании 26 августа уволил заместителя председателя Борисенко с 28 августа текущего года. Он подал председателю НБУ Кириллу Шевченко заявление об увольнении по собственному желанию. Борисенко начал работу в НБУ в августе 2014 года на должности директора департамента персонала. С октября 2016-го он занял пост зампредседателя.