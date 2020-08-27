Министр экономики анонсировал новые программы ипотеки и кредитов для бизнеса

В Минэкономики анонсировали появление новых программ по кредитованию среднего бизнеса, а также расширение программы ипотеки для граждан.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко в прямом эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

По словам министра, в настоящее время ставка по ипотеке составляет примерно 10%. Она слишком высока и не работает массово.

“Для того, чтобы заработало, нужно, чтобы ставка по ипотеке в периоде 10-15 лет была 3-4%. Тогда это будет массово. А кредиты, которые объективно сейчас средние в стране, они идут вниз. Эта программа, которая была “5-7-9”, было очень трудно ее запускать, но одним из позитивов этой программы было то, что банки стали кредитовать и конкурировать. И уже нет ставок 24-25%”, – сказал министр.

По его словам, это происходит не только из-за учетной ставки, а потому, что перекредитовываются в других банках и получают компенсацию под 0%.

“Когда мы начинали, третий месяц общая сумма была 250 миллионов (выдано всего в стране), то на июль мы выходили и продолжаем в районе 800-900 миллионов в неделю. Это недостаточно еще, потому что мы хотели, чтобы программа была в 20 миллиардов, но сейчас мы уже имеем около 6,5. И стабильно 700-800 миллионов в неделю. сейчас программа для тех категорий, для которых она была, работает. Но этого не достаточно”, – добавил он.

Как отметил Петрашко, и изменениях в бюджет на следующий год будут расширять программы.

“Будут новые программы – для среднего бизнеса, потому что сейчас она действует только для микро- и малых предприятий с ограниченной компенсацией, расширение на ипотеку. Сейчас ипотека рыночная в районе 10+ процентов. Есть разные случаи, но это точечно. Люди не будут брать кредиты под 10% массово”, – сказал Петрашко.

Также он привел расчет, при каких условиях люди могут начать массово брать ипотечные кредиты.

“Простой расчет показывает: средняя зарплата 10 тысяч гривен, семья зарабатывает где-то 16-17 тысяч (средний доход), для того, чтобы взять квартиру за 40-45 тысяч долларов (средняя по Украине) в кредит под 3%, семья будет оплачивать в районе 7-8 тысяч гривен из расчета 10+ лет амортизации. Тогда будут брать. Если будет больше 8000 гривен обслуживание, это проценты и тело, кредит на ипотеку массово брать не будут. Но сейчас потихоньку закладываем в последующие периоды, чтобы в 2021 году пошли массовые кредитования”, – пояснил Игорь Петрашко.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров, а также Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк работают над разработкой новых программ стимулирования экономики и кредитования. Об этом ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В рамках программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса «5-7-9%» до конца 2020 года предпринимателям могут быть выданы займы на более 9 млрд грн.