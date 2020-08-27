Intel представила процессоры Tiger Lake (11th Gen Core) с новой графикой Iris Xe (видео)

Компания Intel официально представила процессоры Tiger Lake 11-го поколения с новой интегрированной графикой Iris Xe (Xe-LP), поддержкой Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6, а также улучшенной производительностью и энергоэффективностью. Предварительный анонс новинок состоялся еще в середине августа в рамках презентации для инвесторов Intel Architecture Day 2020.
Компания представила сразу девять новых процессоров для ноутбуков U-series (UP3) и Y-series (UP4). Новинки выполнены по 10 нм техпроцессу, как и предшественники 10th Gen Ice Lake, однако построены на новых ядрах Willow Core и используют улучшенный техпроцесс SuperFin. Процессоры поддерживают 8K HDR мониторы или до четырех 4K HDR мониторов одновременно. Еще одним нововведением является интегрированный ИИ-модуль.
Как видим, младшие модели Intel Core i3 оснащаются более слабой графикой Intel UHD Graphics, тогда как версии Intel Core i5/i7 получили новую Iris Xe. Разработчики отметили, что новые процессоры получили прирост производительности на уровне 20% по сравнению с конкурентами. Они позволяют в 2,7 раза быстрее обрабатывать фотографии и в 2 раза быстрее монтировать видео по сравнению с конкурирующими решениями.
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