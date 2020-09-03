От 535 долларов за гектар в год: Китай сдает в аренду необитаемые острова

В северо-восточной провинции Китая Ляонин находятся сотни живописных необитаемых островов.
Теперь их можно арендовать, передает CNN.
Цена стартует от 535 долларов за гектар в год, но может доходить и до 3,5 млн долларов в год за гектар. Стоимость аренды зависит от нескольких факторов, в том числе от того, для каких целей будет использоваться остров.
В Ляонине – наибольшее количество островов в северном Китае – всего 633 острова, из которых 44 населены, а другие 589 пусты. Хотя некоторые острова расположены у побережья Желтого моря, многие из них разбросаны вдоль реки Ялу, отделяющей провинцию от Северной Кореи.
На островах запрещено заниматься рекультивацией или иным видом освоения земель. Острова можно использовать для туризма, сельского хозяйства, рыболовства, а также для создания возобновляемых источников энергии или других целей. Существует девять возможных категорий использования, каждая – с разной ценой.
Туризм и развлечения являются наиболее популярными целями для аренды островов.
Потенциальные арендаторы должны пройти долгий и строгий процесс подачи заявки: предоставить отчет о будущем использовании и развитии острова, а также о соблюдении экологических норм. Только после тщательного рассмотрения арендаторы утверждаются и “получают ключи” от своего нового необитаемого острова.
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