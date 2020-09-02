Сколько работников хочет продолжать работу удаленно - исследование (инфографика)

54% опрошенных работодателей перевели роботу своего бизнеса на удаленную или частично удаленную занятость, а 58% работников не против продолжать работу удаленно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса среди более 10 тысяч пользователей OLX.
Как работали компании во время карантина:
При этом 48% малого и 42% среднего бизнеса не меняли организацию работы с началом карантина, тогда как среди большого этот процент составляет 37%.
Оценка работы вне офиса.
Зарплата. В большинстве карантинные ограничения не повлияли на заработную плату – 57% работодателей не уменьшали оплату своим работникам во время карантина, и только 7% рассказали, что должны были сократить ее на более чем 50%.
Самым большим плюсом в удаленной работе владельцы бизнеса назвали уменьшение расходов на аренду офиса и его содержание (53%). Кроме того, немалое количество опрошенных отмечает, что им нравится новый интересный формат работы (31%).
Еще 19% оценили преимущества нанимать работников из других городов для работы удаленно, а 17% отметили большую эффективность труда вне привычного формата.
Что не нравилось работодателям. 49% рассказали о некоторых ограничениях в деятельности компании (например, трудности с документами). 45% обеспокоены тем, что не могут визуально следить за работой своих работников, а 34% – дополнительной затратой сил на реорганизацию труда.
При этом, со стартом карантина формат организации работы изменился у 60% работников, а почти 8% опрошенных потеряли работу.
Из тех, кто изменил формат труда, 28% начали работать удаленно, еще примерно 18% – частично удаленно, а 47% продолжили свою работу на привычном рабочем месте.
Сферы, где работники чаще всего говорили об изменении формата организации работы
Заработки. 53% – не изменились во время карантина. Почти 44% опрошенных заявили о его уменьшении, а еще 3% – об увеличении. Из тех, у кого уменьшилась заработная плата, в четверти она стала меньше на 50% или более, еще в четверти – на 20-30%, и еще в четверти – на 10-20%. В то же время у респондентов, чей заработок увеличился в течение карантина, в 26% он стал больше на 50%, а в 33% – на 10-20%”, – говорится в сообщении.
Половина респондентов (51%), которые изменили формат труда, получили уменьшение дохода. В то же время 31% из тех, кто не переходил на удаленную занятость, отметили урезание заработка.
Наиболее заметное сокращение заработных плат – туризм и развлечения (82% отмечают падение заработка), красота и спорт (77%), бары и рестораны (66%), недвижимость (59%) и торговля (57%).
Половина респондентов (52%) не имела проблем с переходом на удаленную работу, еще 26% потребовалось определенное время, чтобы привыкнуть. Каждому пятому было трудно приспособиться к новому формату.
Среди преимуществ удаленной работы назвали:
Недостатки:
“В целом реорганизация труда понравилась работникам – более половины (58%) респондентов не прочь и дальше работать удаленно, причем 26% готовы делать это в нынешнем формате, более 30% – с определенными коррективами, а 2% даже хотят сменить работу, чтобы постоянно работать удаленно.
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