С начала года 64% железнодорожных билетов купили онлайн

С начала 2020 года 64% железнодорожных билетов “Укрзализныци” купили через онлайн-сервисы – это на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

“Оцифровка услуг – одно из приоритетных направлений для Укрзализныци”, – сообщают в УЗ.

В целом с начала 2020 года через электронные каналы самообслуживания пассажиры купили почти 8,5 млн билетов.

Среди преимуществ, которые побуждают пользователей покупать билеты через интернет:

удобное и понятное пользование сервисом;

актуальная информация о наличии мест и стоимости проезда;

на сайте booking.uz.gov.ua можно оформить льготные билеты.

“Статистика свидетельствует, что онлайн-услуги популярны и удобны для пассажиров, поэтому в компании продолжат работать над их развитием и совершенствованием. В частности, Укрзализныця приобщается к проекту Мининфраструктуры и вводит единый билет на поезда и еще три вида транспорта: метро, ​​автобус и самолет. Уже в конце сентября пассажиры смогут оформить единый билет на транспортном портале электронных услуг – e-transport.gov.ua”, – добавили в пресс-службе.

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