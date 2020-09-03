С начала года 64% железнодорожных билетов купили онлайн

С начала 2020 года 64% железнодорожных билетов “Укрзализныци” купили через онлайн-сервисы – это на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
“Оцифровка услуг – одно из приоритетных направлений для Укрзализныци”, – сообщают в УЗ.
В целом с начала 2020 года через электронные каналы самообслуживания пассажиры купили почти 8,5 млн билетов.
Среди преимуществ, которые побуждают пользователей покупать билеты через интернет:
“Статистика свидетельствует, что онлайн-услуги популярны и удобны для пассажиров, поэтому в компании продолжат работать над их развитием и совершенствованием. В частности, Укрзализныця приобщается к проекту Мининфраструктуры и вводит единый билет на поезда и еще три вида транспорта: метро, автобус и самолет. Уже в конце сентября пассажиры смогут оформить единый билет на транспортном портале электронных услуг – e-transport.gov.ua”, – добавили в пресс-службе.
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