До 5 миллионов украинцев могут потерять работу из-за коронавируса

Продление карантина до конца октября негативно скажется на рынке труда.
По подсчетам экспертов, из-за падения объемов производства работу могут потерять от двух до пяти миллионов украинцев.
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Всплеска безработицы ожидают и в самом Кабмине. По макроэкономическому прогнозу правительства, до конца года работы может лишиться каждый десятый трудоспособный украинец. После первой волны в Украине уже почти 500 тысяч безработных. И это только официальные данные, настоящие цифры в разы больше, утверждает Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook.
“Ситуация с ростом безработицы – это вообще самое тяжелое следствие коронавирусного кризиса, которые мы имеем сегодня даже в индустриальных странах. Украину, как всегда, как это ни странно, спасло то, что у нас большинство рынка находится в тени и мы не видели реальных цифр роста этой безработицы”, – уверяет Михаил Кухар.
Растет уровень безработицы и в странах ЕС. Наибольшее количество безработных зафиксировано в Испании – почти 16%, в Италии – 10, а во Франции – 7. Чтобы уменьшить негативное влияние, европейские правительства вливают в экономику сотни миллиардов евро. У нас такого запаса прочности нет. Бюджет страны только за первые три недели карантина получил треть запланированных поступлений.
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