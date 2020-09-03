Шмыгаль назвал отрасли, наиболее пострадавшие от кризиса

В Украине за время пандемии коронавируса более всего пострадали отрасли, которые работают с людьми: туризм, общественное питание, сфера развлечений, пассажирские перевозки.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью The Page.
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«Есть целый ряд программ, которые дали предпринимателям возможность прожить этот сложный период. Действительно, первая волна – локдаун в апреле-мае – больно ударила по малому и среднему бизнесу», – рассказал он.
Одной из таких программ является «5-7-9%». Благодаря ей появилась возможность рефинансирования работающих кредитов для того, чтобы малый и средний бизнес получили так называемые кредитные каникулы.
«То есть освобождение от уплаты тела кредита и уплаты процентов. Сегодня эта программа набрала обороты. Уже выдано несколько тысяч кредитов. В общем пакет кредитов малого и среднего бизнеса составляет 70 млрд грн, из которых 4,9 млрд грн фактически рефинансировано», – рассказал Шмыгаль.
Среди отраслей, которые будут находиться в фокусе внимания правительства в 2020 и 2021 годах, премьер-министр назвал авиастроение, вагоностроение, строительство, дорожное строительство, мосты. Сфокусируются именно на них, ведь они дают хороший мультипликатор создания рабочих мест, уплаты налогов и зарплат.
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