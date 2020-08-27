Кабмин дал старт электронной подписи в "Дії": как это будет работать (инфографика)

Министерство цифровой трансформации начинает работу над внедрением квалифицированной электронной подписи “Смарт-Дія” в мобильное приложение “Дія”. Постановление, давшее старт реализации экспериментального проекта, принял Кабинет Министров Украины на заседании 2 сентября.

Об этом сообщает прес-сслужба Кабмина.

Чем это полезно:

эксперимент предусматривает возможность удаленной идентификации граждан с помощью мобильного приложения “Дія” для получения квалифицированной электронной подписи “Смарт-Дія”;

это означает, что пользователи “Дії” смогут получать квалифицированную электронную подпись бесплатно и полностью онлайн.

Отмечается, что квалифицированный сертификат в “Дії” будет краткосрочным и будет действовать примерно 5 минут.

“Смарт-Дія – электронная подпись, которая будет действовать в течение короткого периода и гарантировать высокий уровень доверия и безопасности. Смарт-Дія будет позволять подписывать документы, получать административные, финансовые и коммерческие услуги прямо со смартфона”, — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В Минцифры спрогнозировали, что количество потенциальных пользователей квалифицированной электронной подписи Смарт-Дія составляет около 8 000 000 украинцев.

Справка Finance.ua:

Квалифицированная электронная подпись ( КЭП ) — то, что раньше называли ЭЦП (Электронная цифровая подпись), можно получить абсолютно бесплатно. Это доступно онлайн и офлайн.

Подписать документ электронной подписью можно на портале “Дія” всего за 3 минуты: надо скачать файл подписи и файл для подписания, подтвердить подписание и скачать файл с подписью.