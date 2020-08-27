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Электронные трудовые и автоматическое назначение пенсий: нардепы поддержали законопроект

Электронные трудовые и автоматическое назначение пенсий: нардепы поддержали законопроект

Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект, которым предусмотрен переход от бумажного к электронному варианту трудовой книжки.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. За принятие проекта закона ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме” (№3623) проголосовали 283 народных депутата.

Реформировать учет трудовой деятельности работника предлагают, постепенно отказавшись от бумажных трудовых книжек. Кроме того, электронные трудовые обеспечат необходимые условия для введения автоматического назначения пенсий и социальных выплат.

Как будет работать автоматическое назначение пенсий:

  • будет введена возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию;
  • при этом, если лицо перенесло назначение пенсии и продлило пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%;

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  • также граждане смогут определять с помощью программных средств Госреестра наиболее выгодный вариант для назначения пенсии, включая дату такого назначения.

Что это даст:

  • уменьшатся расходы работодателей на ведение бумажного документооборота;
  • упростится доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному соцстрахованию, прежде всего в случае временной потери трудоспособности;
  • данные относительно образования и квалификации, которую имеет работающее население и которую получают молодые люди, смогут использовать для обеспечения предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям;
  • устранятся возможные риски и негативные последствия потери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.
По материалам Finance.UA
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