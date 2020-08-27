Рада намерена освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы для стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине.
Законопроект №3476 поддержали 316 народных депутатов, а №3477 – 308 парламентариев.
Цель законопроектов:
Что предлагает законопроект №3476:
Что предлагает законопроект №3477:
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