Рада намерена освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы для стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине.

Законопроект №3476 поддержали 316 народных депутатов, а №3477 – 308 парламентариев.

Цель законопроектов:

стимулирование развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним;

это даст возможность, через включение в цепи добавленной стоимости мировых автопроизводителей создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в производство электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним, а также стимулирования спроса на автобусы, легковые и грузовые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.

Что предлагает законопроект №3476:

временно предусмотреть право налогоплательщика включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного налогового года затраты на приобретение легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими);

временно освободить от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, а также операции по ввозу и/или поставке на таможенной территории Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

временно освободить от налогообложения прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации электродвигателей, литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, зарядных устройств собственного производства, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями; автомобильной промышленности, полученную от реализации транспортных средств собственного производства, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

временно предусмотреть освобождение от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.

Что предлагает законопроект №3477:

временно, до 1 января 2029 года освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Справка Finance.ua:

С 03.07.2020 вступил в силу Закон Украины от 04.06.2020 № 674-IX «О Таможенном тарифе Украины».

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