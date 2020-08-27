В Швеции заработало первое производство стали без использования ископаемого топлива

В городе Лулео на севере Швеции открылся экспериментальный металлургический завод, который не использует ископаемого топлива и планирует достичь нулевой отметки выбросов углерода.
Об этом сообщает The Barents Observer.
“Сегодня мы закладываем основы, благодаря которым шведская металлургическая промышленность через 20 лет полностью прекратит использование органического топлива и сведет к нулю выбросы углерода”, – сообщил премьер-министр Штефан Лефвен на встрече по случаю запуска завода HYBRIT.
Экологический завод является совместной собственностью производителя стали SSAB, горнодобывающей компании LKAB и энергетической компании Vattenfall. Все они расположены на севере Швеции, где добывают полезные ископаемые, производят электроэнергию и находятся заводы по производству стали.
Целью HYBRIT является замена коксующегося угля, традиционно необходимого для изготовления стали, а также производство без использования ископаемого топлива и водорода для производства электроэнергии. Как результат, завод станет первым, который введет технологию изготовления стали без использования ископаемого топлива, практически без углеродного следа.
“Установка в Лулео станет тренировочной и положит начало использованию технологии в металлургической промышленности. Кислород в железе – большой вызов, и нам необходимо его устранить”, – сказал генеральный директор LKAB Ян Мострем.
Как отмечает The Barents Observer, экспериментальная установка в Лулео – первый шаг в декарбонизации металлургической промышленности, которая становится причиной 7% техногенных выбросов парниковых газов.
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