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Средняя зарплата в агросекторе выросла до 10 тысяч гривен - Госстат

Средняя зарплата в агросекторе выросла до 10 тысяч гривен - Госстат

Средняя месячная зарплата по Украине в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в июле текущего года выросла на 11,2% по сравнению с апрелем – до 10 тыс. 478 грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве в июле выросла на 11,1% – до 10 тыс. 512 грн.

При этом с начала 2020 года зарплата в агросекторе в целом выросла на 22,6% – с 8542 грн в январе, в сельском хозяйстве – на 22,6%, с 8570 грн.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2020 года выросло по сравнению с июлем 2019 года на 7,6% – до 11 804 грн.

Справка Finance.ua:

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Киевской области в июле 2020 составила 11 968 грн.
  • С 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого. Это предусматривают изменения в закон о госбюджете-2020, которые подписал Президент Владимир Зеленский.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает уже на 2022 год средние зарплаты по стране на уровне 15 тысяч.

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По материалам Finance.UA
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