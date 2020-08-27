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Нардепы поддержали законопроект об освобождении некоторых лиц от уплаты судебного сбора

Нардепы поддержали законопроект об освобождении некоторых лиц от уплаты судебного сбора

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3424 об освобождении от уплаты судебного сбора некоторых лиц в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях. Соответствующее решение поддержали 315 народных депутатов Украины.

Так, законопроектом вносятся изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях и ЗУ “О судебном сборе” и предусматривается освобождение лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит сохранить механизм эффективного доступа граждан к правосудию.

По материалам УНН
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