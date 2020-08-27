Сколько в среднем стоят самые дешевые квартиры в новостройках Киева

Сентябрь – традиционно пик сезона новостроек. В этом месяце на рынке недвижимости фиксируется большая активность: старты новых очередей строительства, запуск комплексов, специальные условия от застройщиков.

Об этом свидетельствует аналитика новостроек и цен на квартиры в них от ЛУН.

В Киеве 32 жилых комплекса производят подготовительные работы к строительству, еще 150 ЖК – строят, а 475 – завершили строительство. Вокруг столицы 13 ЖК находятся на стадии подготовительных работ, 155 ЖК – строят, а 459 ЖК – завершили этот процесс.

В среднем самые дешевые квартиры в новых ЖК Киева стоят:

1-комнатные – 1 227 754 грн;

2-к. – 1 776 283 грн;

3-к. – 2 548 365 грн.

В Киевской области самые низкие цены на новое жило в среднем следующие:

1-к. – 620 153 грн;

2-к. – 978 050 грн;

3-к. – 1 338 304 грн.

Динамика цен за квадратный метр в новостройках за месяц. Рост курса валют и сезонный спрос способствуют росту цен:

в Киеве квадратный метр в новом ЖК подорожал всего – в 26 500 грн (+1300 грн за месяц);

в Одессе “квадрат” нового жилья подорожал на 300 грн – до 20 600 грн;

львовские застройщики в среднем подняли цены до 17 500 (+300 грн).

Справка Finance.ua:

По данным портала СтройОбзор, средняя цена квадратного метра в августе по сравнению с предыдущим месяцем поднялась на 4,6% и составила 31 931 грн. за кв. м (в июле – 30 528 грн. за кв. м).

Самые бюджетный квартиры строят возле метро «Красный хутор» – средняя стоимость квадратного метра составляет 16 900 грн, “Оболонь” – 17 740 грн за кв. м и “Академгородок” – 19 588 грн за кв. м.

Госстат сообщал, что во II квартале 2020 года на вторичном рынке больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры (на 12,5%), двухкомнатные подорожали на 9,8%, трехкомнатные – на 6,2%.

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