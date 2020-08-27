0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Украинские банки нарастили портфель ОВГЗ более чем на 1 млрд грн

Украинские банки нарастили портфель ОВГЗ более чем на 1 млрд грн

По состоянию на 2 сентября портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 863,39 млрд грн, следует из обнародованных Нацбанком данных. За неделю – с 26 августа, когда он был на уровне 861,54 млрд грн, – объем увеличился на 1,85 млрд грн.

Портфель ОВГЗ увеличился за счет банков, которые нарастили его на 1,07 млрд грн, юрлиц (компаний) – на 790 млн грн и физлиц – на 200 млн грн. Нерезиденты же (иностранные кредиторы) сократили портфель на 200 млн грн. Нацбанк традиционно оставил его прежним.

Структура держателей облигаций (доля):

банки – 415,14 млрд грн (48,08%);
Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,59%);
нерезиденты – 87,61 млрд грн (10,15%);
юрлица – 28,4 млрд грн (3,29%);
физлица – 7,67 млрд грн (0,89%).

Вместе с тем вчера на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило кредиторам два выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 6 месяцев и 1 год. От размещения номинированных 1-летних ОВГЗ было привлечено 2,829 млрд грн. Средневзвешенная доходность по этим ОВГЗ составила 9,29%. Заявку на покупку 6-месячных ОВГЗ Минфин отклонил.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.