Украинские банки нарастили портфель ОВГЗ более чем на 1 млрд грн

По состоянию на 2 сентября портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 863,39 млрд грн, следует из обнародованных Нацбанком данных. За неделю – с 26 августа, когда он был на уровне 861,54 млрд грн, – объем увеличился на 1,85 млрд грн.

Портфель ОВГЗ увеличился за счет банков, которые нарастили его на 1,07 млрд грн, юрлиц (компаний) – на 790 млн грн и физлиц – на 200 млн грн. Нерезиденты же (иностранные кредиторы) сократили портфель на 200 млн грн. Нацбанк традиционно оставил его прежним.

Структура держателей облигаций (доля):

банки – 415,14 млрд грн (48,08%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,59%);

нерезиденты – 87,61 млрд грн (10,15%);

юрлица – 28,4 млрд грн (3,29%);

физлица – 7,67 млрд грн (0,89%).

Вместе с тем вчера на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило кредиторам два выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 6 месяцев и 1 год. От размещения номинированных 1-летних ОВГЗ было привлечено 2,829 млрд грн. Средневзвешенная доходность по этим ОВГЗ составила 9,29%. Заявку на покупку 6-месячных ОВГЗ Минфин отклонил.