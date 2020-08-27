Обогнали РФ и Венесуэлу. Украина возглавила криптовалютный рейтинг

Украинцы опередили граждан других стран мира по использованию криптовалютных активов. Об этом сообщило Министерство цифровой информации со ссылкой на исследование аналитической блокчейн-компании Chainalysis.

Эксперты для расчета индекса применения криптоактивов населением использовали следующие критерии:

стоимость пересылаемых краптоактивов в расчете на душу населения;

остатки криптоактивов на адресах (кошельки) по интернет-пользователям;

объем Р2Р (между рядовыми пользователями – ред.) транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности;

объем розничных транзакций (<$10 000), рассчитанный по паритету покупательной способности.

Примечательно, что следом за Украиной в топ-3 расположились Венесуэла и Россия (на 2-м и 3-м местах соответственно).

В Минцифры назвали причины, по которым Украина достигла столь высоких показателей на рынке виртуальных активов:

местное сообщество блокчейн-разработчиков – одно из крупнейших в мире (топ-3) и еще в Украине есть значительное криптокомьюнити;

в Украине – высокий уровень цифровой осведомленности населения (страна входит в топ-5 по безналичным платежам в мире);

значительное количество мелких предпринимателей занимается посредничеством на международных маркетплейсах, где использует цифровые активы для расчетов;

виртуальные активы стали удобными для использования украинцами, потому что у нас есть ряд ограничений в более традиционных сферах (отсутствует фондовый рынок, ограниченный доступ к мировому рынку капиталов, при этом вход в рынок недвижимости – высокий);