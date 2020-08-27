Обогнали РФ и Венесуэлу. Украина возглавила криптовалютный рейтинг

Украинцы опередили граждан других стран мира по использованию криптовалютных активов. Об этом сообщило Министерство цифровой информации со ссылкой на исследование аналитической блокчейн-компании Chainalysis.
Эксперты для расчета индекса применения криптоактивов населением использовали следующие критерии:
стоимость пересылаемых краптоактивов в расчете на душу населения;
остатки криптоактивов на адресах (кошельки) по интернет-пользователям;
объем Р2Р (между рядовыми пользователями – ред.) транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности;
объем розничных транзакций (<$10 000), рассчитанный по паритету покупательной способности.
Примечательно, что следом за Украиной в топ-3 расположились Венесуэла и Россия (на 2-м и 3-м местах соответственно).
В Минцифры назвали причины, по которым Украина достигла столь высоких показателей на рынке виртуальных активов:
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