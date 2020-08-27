Денежные переводы в Украину сократились на треть миллиарда долларов

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за январь-июль 2020 года составил 6 287 млн долларов. Это на 5,6% (на 355 млн долларов) меньше, чем годом ранее (6 642 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В июле 2020 года объем переводов был 922 млн долларов, что на 13,5% (на 144 млн долларов) меньше, чем годом ранее.

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НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июле 2020 года по неформальным каналам в Украину было переведено $248 млн долларов.



Таблица: НБУ

Справка Finance.ua:

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