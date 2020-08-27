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Денежные переводы в Украину сократились на треть миллиарда долларов

Денежные переводы в Украину сократились на треть миллиарда долларов

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за январь-июль 2020 года составил 6 287 млн долларов. Это на 5,6% (на 355 млн долларов) меньше, чем годом ранее (6 642 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В июле 2020 года объем переводов был 922 млн долларов, что на 13,5% (на 144 млн долларов) меньше, чем годом ранее.

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НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июле 2020 года по неформальным каналам в Украину было переведено $248 млн долларов.


Таблица: НБУ

Справка Finance.ua:

  • Остановить выезд кадров из Украины за границу можно достойными условиями труда, ипотекой и доступными кредитами. Об этом заявлял Президент Владимир Зеленский.
  • Ранее эксперт назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки. Так, чтобы оставить украинцев дома, им надо платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара.
  • Финляндия с 28 августа закрыла границу для сборщиков лесных ягод из стран, не входящих в ЕС, с плохой эпидемиологической ситуацией.
  • Около 70% украинцев, которые уехали работать в Польшу, нашли работу через родственников или знакомых.

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По материалам РБК-Украина
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