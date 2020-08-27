После разделения акции Tesla выросли в цене на 3%

Как и было запланировано, компания Tesla провела процедуру дробления акций в соотношении 5-к-1, что было призвано сделать ценные бумаги более доступными для инвесторов. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров компании 11 августа.
Первые после разделения акций торги оказались достаточно бурными. За первые 30 минут после открытия торгов было заключено сделок на сумму $7 млрд, в которые оказались вовлечены более 16 млн акций. В результате, стоимость акций сразу же возросла примерно на 4% до уровня $460 за каждую акцию. Затем последовала некоторая стабилизация. Тем не менее, по итогам дня цена акций Tesla выросла на 3%, а её рыночная капитализация превысила $430 млрд.
Если проанализировать 5-летний график стоимости акций Tesla, то можно видеть, что на протяжении нескольких лет стоимость колебалась в небольшом коридоре. В конце 2019 года наметился рост стоимости ценных бумаг, который резко ускорится в 2020 году. На протяжении последнего года цена акций Tesla возросла примерно на 900%.
При этом доход компании за это время оставался практически стабильным во время глобальной пандемии коронавируса. Вместе с тем, компания провела этот период лучше, чем вся автомобильная отрасль, что позволило ей получить небольшую прибыль.
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