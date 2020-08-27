Организаторам "пирамиды" B2B jewelry сообщили о подозрении

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
При этом в ведомстве не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но, скорее всего, речь идет о сети магазинов B2B Jewelry, сертификаты которой были зафиксированы на фото по проведении операции СБУ.
По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
“Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения надпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.
Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы пирамиды с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.
“По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в г. Одесса, изъяты компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.
Пресечена противоправная деятельность организованной группы прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции и работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ”, – добавили в Офисе генпрокурора.
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