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Фонд гарантирования вкладов предупредил о новой компании-мошеннике

Фонд гарантирования вкладов предупредил о новой компании-мошеннике

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) обнаружил мошеннические действия – обман клиентов с помощью поддельного свидетельства участника фонда.

Поддельную скан-копию на своем сайте разместила компания ООО “Tri Тech UA”. Фонд никогда не выдавал этого свидетельства, а указанные в нем номера принадлежат действительному участнику ФГВФЛОАО “Банк Восток”, сообщила пресс-служба фонда.

“Компания ООО “Tri Tech UA” не является и не может быть участником Фонда гарантирования, поскольку, согласно закону Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”, его участниками являются банки (кроме Ощадбанка). Поэтому средства, которые клиенты передают этой компании, не гарантируются и, следовательно, не будут возмещены фондом в случае ее банкротства”, – говорится в сообщении.

В ФГВФЛ призывали тщательно проверять информацию, которую подают компании, прежде чем передавать им свои деньги. Перечень банков-участников фонда доступен на его сайте. Там можно проверить номер свидетельства, дату выдачи и т.п. Общую же информацию об условиях обеспечения ФГВФЛ можно найти в разделе “Вкладчикам и кредиторам”.

По материалам УБР
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