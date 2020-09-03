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Потребитель газа в случае потери поставщика три месяца будет платить за топливо меньше - эксперт

Потребитель газа в случае потери поставщика три месяца будет платить за топливо меньше - эксперт

Потребители газа, которые оказались без поставщика, в течение трех месяцев будут в привилегированных условиях.

Об этом заявила Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети “Опора”, в эфире программы “Эспрессо кошелек” на телеканале “Эспрессо”.

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Она утвердительно ответила на вопрос, возможна ли сейчас ситуация, при которой потребитель останется без газа. Для этого правительство предвидело существование компании – поставщика последней надежды.

“В данном случае это НАК “Нафтогаз”. У нее будет гарантированная цена. Это довольно низкая цена, без наценки хаб плюс доставка. Поэтому те потребители, которые по каким-то причинам оказались без поставщика, наоборот, в течение трех месяцев будут находиться в достаточно привилегированных условиях”, – сказала Бойко.

По ее словам, скорее всего таких условий, как у поставщика последней надежды, больше никто не предложит – поэтому это еще и обеспечение социальной функции.

Напомним, Кабинет министров разрешил отключать газ. Соответствующие изменения в “Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа” приняли в середине августа. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие исключили.

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По материалам Espreso.tv
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