"Антонов" начал производство самолетов без российских деталей

Государственное авиастроительное предприятие “Антонов” выпустило самолет первого серийного транспортника Ан-178 без российских деталей.

Об этом заявил президент “Антонова” Александр Лось.

«С началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков», – сказал он.

По его словам, именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть – отечественного.

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Разработан киевским ГП “Антонов” на базе пассажирского Ан-158.

Создание самолета началось в 2010 году, первый полет состоялся 7 мая 2015 года.