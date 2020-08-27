Ігорь Тынный: Как пытаются посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ)

Группа депутатов Верховной Рады внесла инициированное нардепом Александром Дубинским представление в Конституционный суд о якобы незаконности зеленых тарифов. Задача – посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ), признав задним числом неконституционными методы стимулирующего тарифообразования, принятые Верховной Радой 11 еще лет назад.

Конечный бенефициар нардепа Дубинского – олигарх Игорь Коломойский – якобы и заинтересован в первую очередь в том, чтобы через своего «рупора» в Раде уничтожить зеленую энергетику по схеме через Конституционный суд.

Кроме того, сегодня Коломойский продолжает зарабатывать сегодня $1,2 млн в сутки.

Например, совсем недавно ПАО «Центрэнерго», при себестоимости, как минимум, 1,62 гривны (которую подтвердило официально Правление компании, а на самом деле она существенно выше) радостно продало заводам Коломойского, через его посредников, электрическую энергию по 1,07 гры . Прямые убытки государству – около 2,5 млрд грн, сразу, только за один квартал текущего года. И это уже после того, как чиновники радостно отрапортовали о «возвращении» ПАО «Центрэнерго» под контроль государства.

В Украине электрическую энергию должно делать дешевле не административное влияние, не назначение своих людей в регулятор НКРЭКУ, а большое предложение этой энергии, произведенной на современных новых электростанциях.

Однако они (олигархи, – ред.) хотят консервировать старую систему, потому что сейчас контролируют государственные станции, не вложив в них ни копейки. Это, де-факто, деловое рейдерство с политическим прикрытием.

К чему мы так далее придем и что еще отменим?

Украинские и иностранные инвесторы в ВИЭ призывают внешних кредиторов Украины, старые демократии Европейского Союза и Соединенных Штатов и международные финансовые организации обратить внимание на правовое и политическое давление на цивилизованный бизнес.

Игорь Тынный, сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ)