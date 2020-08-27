0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Минцифры запустило тестирование строительных е-услуг на "Дії"

Минцифры запустило тестирование строительных е-услуг на "Дії"

Минцифры запускает бета-тестирование первых автоматизированных услуг по строительству.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

Речь идет об услугах по объектам строительства класса СС1:

  • уведомление о начале подготовительных работ;
  • уведомление о начале строительных работ по CC1;
  • уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта.

Строительные е-услуги на портале “Дія” – еще один этап внедрения Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Как стать тестировщиком:

  • присоединиться к бета-тесту может каждый желающий, а также субъекты хозяйствования на стадии подготовки и начала строительства для объектов класса последствий СС1;
  • для участия нужно только иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
  • надо заполнить заявку в чатботе до 1 сентября, и е-услуги в сфере строительства на портале “Дія” будут доступны для тестирования.

Справка Finance.ua:

  • 17 июля 2020 года в Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины.
  • Правительство внесло изменения в Порядок утверждения проектов строительства. Проект постановления регулирует некоторые вопросы, связанные с введением единой государственной электронной системы в сфере строительства.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.