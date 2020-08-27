Минцифры запустило тестирование строительных е-услуг на "Дії"

Минцифры запускает бета-тестирование первых автоматизированных услуг по строительству.

Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

Речь идет об услугах по объектам строительства класса СС1:

уведомление о начале подготовительных работ;

уведомление о начале строительных работ по CC1;

уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта.

Строительные е-услуги на портале “Дія” – еще один этап внедрения Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Как стать тестировщиком:

присоединиться к бета-тесту может каждый желающий, а также субъекты хозяйствования на стадии подготовки и начала строительства для объектов класса последствий СС1;

для участия нужно только иметь квалифицированную электронную подпись ( КЭП ).

надо заполнить заявку в чатботе до 1 сентября, и е-услуги в сфере строительства на портале “Дія” будут доступны для тестирования.

Справка Finance.ua:

17 июля 2020 года в Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства Украины.