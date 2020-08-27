Минцифры запустило тестирование строительных е-услуг на "Дії"

Минцифры запускает бета-тестирование первых автоматизированных услуг по строительству.
Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.
Речь идет об услугах по объектам строительства класса СС1:
Строительные е-услуги на портале “Дія” – еще один этап внедрения Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Как стать тестировщиком:
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