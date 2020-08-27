Украина идет на рекорд по подготовке к зиме

Объем топлива, который хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины и недавно превысил 25 млрд куб. м, продолжает увеличиваться. Так, с 23 по 29 августа запасы газа выросли еще на 2,6% – до 25,4 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании “Оператор ГТС Украины”.

Таким образом, по состоянию на 29 августа запасы газа в ПХГ были на 39% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (18,3 млрд куб. м).

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила 21,76 млрд кубометров газа. Это было рекордным показателем за 10 лет. Уже очевидно, что в 2020-2021 отопительном сезоне этот рекорд будет побит.

Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 82%.

Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ страна начала 11 марта. При этом в Кабмине уже сообщили, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.