0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 248 0

Украина идет на рекорд по подготовке к зиме

Украина идет на рекорд по подготовке к зиме

Объем топлива, который хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины и недавно превысил 25 млрд куб. м, продолжает увеличиваться. Так, с 23 по 29 августа запасы газа выросли еще на 2,6% – до 25,4 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании “Оператор ГТС Украины”.

Таким образом, по состоянию на 29 августа запасы газа в ПХГ были на 39% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (18,3 млрд куб. м).

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила 21,76 млрд кубометров газа. Это было рекордным показателем за 10 лет. Уже очевидно, что в 2020-2021 отопительном сезоне этот рекорд будет побит.

Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 82%.

Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ страна начала 11 марта. При этом в Кабмине уже сообщили, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.