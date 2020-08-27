Раскрыта стоимость самого автономного смартфона Samsung

В сети раскрыли стоимость смартфона – «монстра автономности» Samsung – Galaxy M51. Ему пророчат аккумулятор емкостью 7000 мАч. Информация о цене стала известна благодаря немецкому ритейлеру. Он подтвердил емкость аккумулятора и мощность проводной зарядки – она составляет 25 Вт.

Смартфон также получит Super AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма, фронтальную камеру, врезанную в дисплей, четверную основную камеру. Главный датчик в ней 64-Мп, а дополнительные – 12-Мп, 5-Мп и 5-Мп.

Согласно ранним слухам, устройство будет работать на процессоре Snapdragon 730. Samsung предложит смартфон в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

В Европе за Galaxy M51 попросят 360 евро (около 12 000 гривен).