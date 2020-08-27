Apple готовит к выпуску MacBook по цене смартфона

По многочисленным слухам, ожидается, что компания Apple вскоре представит новый недорогой MacBook, который будет построен на процессоре собственного производства ARM.
Что известно: недавно в Сети появились характеристики нового MacBook. Гаджет получит 12-дюймовый дисплей с разрешением Retina, 8/16 ГБ ОЗУ и SSD на 256/1ТБ. У встроенной камеры FaceTime HD будет разрешение 720p. Также сообщается, что «на все про все» будет один разъем USB Type-C и многострадальная клавиатура с механизмом «бабочка» четвертого поколения.
Стоимость и расцветка: устройство выпустят в серебряной, золотой и темно-серой расцветке. Ценник за MacBook будет начинаться от $850. Это может сделать его самым доступным ноутбуком от Apple. Сейчас эту позицию занимает 13-дюймовый MacBook Air, стоимость которого составляет $999.
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