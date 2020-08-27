Хорватия попала в "красную" зону: что изменится для украинцев

Хорватия 30 августа попала в “красную” зону по распространению коронавируса. Данное обстоятельство коснется украинских туристов.
Обновленный список стран “красной” и “зеленой” зон был обнародован Министерством здравоохранения Украины.
Отныне украинские граждане и иностранцы при въезде в Украину из Хорватии будут обязаны проходить самоизоляцию с применением приложения “Дій вдома”.
Самоизоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Отметим, в списке стран “красной” зоны остаются Албания и Черногория.
Напомним, Украина закрыла государственную границу для иностранцев как минимум на месяц – до конца сентября.
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