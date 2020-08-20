Тунис закрыл границы для украинцев

Тунис внес Украину в список стран “красной” зоны из-за роста количества больных коронавирусом COVID-19, поэтому украинские туристы уже не могут посещать эту страну.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

“Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в “красную зону” эпидопасности. Следовательно, украинцы уже не могут посещать эту страну”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на пятницу украинцы могут посетить 45 стран.

Подробнее с перечнем стран можно ознакомиться на интерактивной карте МИД .

Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границу.

Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за рубежом сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.