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Тунис закрыл границы для украинцев

Тунис закрыл границы для украинцев

Тунис внес Украину в список стран “красной” зоны из-за роста количества больных коронавирусом COVID-19, поэтому украинские туристы уже не могут посещать эту страну.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

“Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в “красную зону” эпидопасности. Следовательно, украинцы уже не могут посещать эту страну”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на пятницу украинцы могут посетить 45 стран.
  • Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.
  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границу.

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По материалам Finance.UA
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