Тунис закрыл границы для украинцев

Тунис внес Украину в список стран “красной” зоны из-за роста количества больных коронавирусом COVID-19, поэтому украинские туристы уже не могут посещать эту страну.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
“Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в “красную зону” эпидопасности. Следовательно, украинцы уже не могут посещать эту страну”, – говорится в сообщении.
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