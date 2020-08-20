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VW ID. Buggy переделают во внедорожный электромобиль (фото)

VW ID. Buggy переделают во внедорожный электромобиль (фото)

Концепт VW ID. Buggy переделают в доступный внедорожный электромобиль, который будут выпускать в большом количестве. Об этом сообщает Car Magazine со ссылкой на собственный источник.

Volkswagen показал концепт VW ID. Buggy в 2019 года на Женевском автосалоне. Предполагалось, что на его основе сделают нишевый электрокар. Его планировала в небольшом количестве выпускать немецкая компания e.Go Mobile.

Фото VW ID Buggy

Однако, недавно компания e.Go Mobile обанкротилась, и боссам Volkswagen пришлось решать, что же теперь делать с концептом ID. Buggy. Они считают, что его нужно переделать во внедорожный электромобиль и выпускать его в большом количестве.

По материалам autonews.ua
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