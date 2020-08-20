В Украине уменьшилось количество безработных - комитет ВР

В последнее время рост числа безработных замедлился. В апреле статус безработного получили 149 тысяч украинцев, в мае – 97 тысяч, в июне – 75 тысяч.

Об этом сообщили в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

По данным комитета, в настоящее время в базе Государственной службы занятости зарегистрировано 61 тыс. вакансий.

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“Даже во время действия усиленного карантина центры занятости не прекращали подбирать вакансии тем, кто потерял работу, а также искать для работодателей квалифицированный персонал”, – говорится в сообщении.

С марта по июль трудоустроить удалось 253,5 тыс. граждан, из них – 175 тысяч безработных.

Где чаще всего находили работу:

больше всего украинцев нашли новое рабочее место в сельском хозяйстве – 45% от общего количества соискателей;

далее – перерабатывающая промышленность – (14%);

сфера торговли (13%).

Справка Finance.ua:

По данным Киевского городского центра занятости, средний размер зарплаты в предлагаемых Службой занятости вакансиях составлял 8,7 тыс. грн.

Предприниматели, которые сократили или прекратили свою деятельность, имели возможность оформить помощь по частичной безработице. Это позволило произвести выплаты и сохранить рабочие места 366 тысячам граждан