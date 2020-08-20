МАУ может отменить часть рейсов из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в Украину

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) может сократить свою полетную программу на сентябрь из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

“Мы сейчас должны принять решение относительно планов авиакомпании на ближайшие дни, не имея ни достаточно времени, ни достаточно информации. Мы, конечно, будем ждать публикации текста Постановления КМУ и принимать решение об отмене рейсов, исходя из содержания постановления. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе – радикальный”, – отметил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне.

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Также, по его словам, запрет на въезд иностранцев в Украину будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль Украины, которая в условиях карантина уже является экономически ослабленной и находится в критическом состоянии.

Как объясняют в пресс-службе МАУ, в сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет около 60%. Большинство из них – point-to-point пассажиры, поскольку авиакомпания не успела восстановить свою транзитную сеть после полной остановки полетов в марте 2020 года. Это означает, что данное ограничение будет касаться всех без исключения направлений полетов и повлияет на загруженность всех рейсов.

В результате принятия указанных мер МАУ еще раньше пересмотрела расписание рейсов и существенно их сократила.

Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы МАУ:

Киев – Запорожье ( OZH ) – Киев;

) – Киев; Киев – Мадрид ( MAD ) – Киев;

) – Киев; Киев – Барселона ( BCN ) – Киев;

) – Киев; Киев – Афины ( ATH ) – Киев (кроме двух рейсов);

) – Киев (кроме двух рейсов); Киев – Женева ( GVA ) – Киев;

) – Киев; Киев – Дели ( DEL ) – Киев;

) – Киев; Киев – Берлин ( TXL ) – Киев;

) – Киев; Киев – Кишинев ( KIV ) – Киев;

) – Киев; Киев – Херсон ( KHE ) – Киев (с 20 сентября).

Произойдет сокращение частот по следующим маршрутам МАУ:

Киев – Одесса ( ODS ) – Киев;

) – Киев; Киев – Париж ( CDG ) – Киев;

) – Киев; Киев – Дюссельдорф ( DUS ) – Киев;

) – Киев; Киев – Брюссель ( BRU ) – Киев;

) – Киев; Киев – Дубай ( DXB ) – Киев;

) – Киев; Киев – Стамбул ( IST ) – Киев;

) – Киев; Киев – Тель-Авив ( TLV ) – Киев.

В то же время, как отмечают в пресс-службе, решение МАУ относительно плана полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых решений органов государственной власти – Кабинета Министров Украины, Государственной авиационной службы, Государственной пограничной службы и тому подобное.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

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