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МАУ может отменить часть рейсов из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в Украину

МАУ может отменить часть рейсов из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в Украину

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) может сократить свою полетную программу на сентябрь из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

“Мы сейчас должны принять решение относительно планов авиакомпании на ближайшие дни, не имея ни достаточно времени, ни достаточно информации. Мы, конечно, будем ждать публикации текста Постановления КМУ и принимать решение об отмене рейсов, исходя из содержания постановления. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе – радикальный”, – отметил СЕО авиакомпании Евгений Дыхне.

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Также, по его словам, запрет на въезд иностранцев в Украину будет иметь негативное влияние на авиационную отрасль Украины, которая в условиях карантина уже является экономически ослабленной и находится в критическом состоянии.

Как объясняют в пресс-службе МАУ, в сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет около 60%. Большинство из них – point-to-point пассажиры, поскольку авиакомпания не успела восстановить свою транзитную сеть после полной остановки полетов в марте 2020 года. Это означает, что данное ограничение будет касаться всех без исключения направлений полетов и повлияет на загруженность всех рейсов.

В результате принятия указанных мер МАУ еще раньше пересмотрела расписание рейсов и существенно их сократила.

Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы МАУ:

  • Киев – Запорожье (OZH) – Киев;
  • Киев – Мадрид (MAD) – Киев;
  • Киев – Барселона (BCN) – Киев;
  • Киев – Афины (ATH) – Киев (кроме двух рейсов);
  • Киев – Женева (GVA) – Киев;
  • Киев – Дели (DEL) – Киев;
  • Киев – Берлин (TXL) – Киев;
  • Киев – Кишинев (KIV) – Киев;
  • Киев – Херсон (KHE) – Киев (с 20 сентября).

Произойдет сокращение частот по следующим маршрутам МАУ:

  • Киев – Одесса (ODS) – Киев;
  • Киев – Париж (CDG) – Киев;
  • Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев;
  • Киев – Брюссель (BRU) – Киев;
  • Киев – Дубай (DXB) – Киев;
  • Киев – Стамбул (IST) – Киев;
  • Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев.

В то же время, как отмечают в пресс-службе, решение МАУ относительно плана полетов на ближайшие две недели будет принято после публикации всех необходимых решений органов государственной власти – Кабинета Министров Украины, Государственной авиационной службы, Государственной пограничной службы и тому подобное.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

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По материалам Finance.UA
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