Последствия пандемии: почти 70% крупнейших мировых компаний сократят офисные площади

Из-за пандемии COVID-19 планируют сократить офисные площади 69% руководителей крупнейших мировых компаний. Кроме того, 77% респондентов планируют и в дальнейшем развивать использование цифрового инструментария для сотрудничества и коммуникации.
Об этом свидетельствуют данные исследования компании KPMG.
Исследование показало, что пандемия обусловила резкое падение уверенности в мировом экономическом развитии, если сравнивать этот показатель с началом года.
О чем говорят результаты исследования:
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Инфографика: KPMG
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