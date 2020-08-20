Последствия пандемии: почти 70% крупнейших мировых компаний сократят офисные площади

Из-за пандемии COVID-19 планируют сократить офисные площади 69% руководителей крупнейших мировых компаний. Кроме того, 77% респондентов планируют и в дальнейшем развивать использование цифрового инструментария для сотрудничества и коммуникации.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании KPMG.

Исследование показало, что пандемия обусловила резкое падение уверенности в мировом экономическом развитии, если сравнивать этот показатель с началом года.

О чем говорят результаты исследования:

32% руководителей сейчас демонстрируют меньшую уверенность в мировом экономическом росте, чем было в начале года;

руководители компаний проявляют больше оптимизма в отношении перспектив развития своей страны (45%) и также более уверены в устойчивости своего бизнеса в ближайшие три года. Основной рычаг роста — цифровое ускорение;

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поскольку из-за такого фактора, как социальное дистанцирование, торговля все больше ведется через интернет, компаниям приходится переосмысливать, чего хотят клиенты и как им это предоставить: 75% заявляют, что пандемия ускорила создание бесшовного цифрового опыта обслуживания клиентов;

64% утверждает, что она также ускорила создание новых цифровых бизнес-моделей и источников доходов.



Инфографика: KPMG

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