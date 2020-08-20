За полгода "Энергоатом" потерял 10 миллиардов

НАЭК “Энергоатом” за половину 2020 года потерял около 10 миллиардов гривень, из которых 6,6 млрд – долги ГП “Гарантированный покупатель” за поставленную “Энергоатомом” электроэнергию.
Об этом сообщает пресс-служба “Энергоатома”.
Еще 292 млн грн – задолженность НЭК “Укрэнерго” и 662 млн грн – сумма краткосрочных кредитов, которые компания была вынуждена брать, чтобы закрывать критические платежи.
Как заявил глава Энергоатома Петр Котин, компания столкнулась с административными ограничениями, которые не давали возможности производить дополнительную электроэнергию даже при росте спроса на нее.
Кроме этого, новый баланс уменьшил производство электроэнергии на АЭС на 12%.
“Новым прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2020 год от 28 апреля текущего года для Энергоатома было предусмотрено рекордно низкое производство электроэнергии – 73,7 млрд кВт-час. Это привело к искусственным балансовым ограничениям, отключение энергоблоков от сети и работы на пониженной мощности”, – отметил в. и. о. президента Энергоатома П. Котин.
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