Мининфраструктуры определило первую компанию, которая будет предоставлять услуги частной тяги

ООО “Украинская локомотивостроительная компания” стала первым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования.

Соответствующий приказ выдан Министерством инфраструктуры.

В рамках проекта компания будет осуществлять курсирования частных локомотивов сразу на 9 определенных участках.

“Наша главная цель – ликвидировать дефицит тяги и монополию Укрзализныци, но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя. Это должен быть аккуратный и продуманный переход, т.к, демонополизируя рынок, мы можем вызвать слишком большую конкуренцию на нем и потерять одно из наиболее прибыльных направлений УЗ – грузовые перевозки”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Украинская локомотивная компания” будет осуществлять курсирование частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям:

• Стрый – Ивано-Франковск;

• Тернополь – Шепетовка;

• Шепетовка – Калиновка 1,

• Староконстантинов 2 – Гречаны;

• Староконстантинов 1 – Гречаны;

• Староконстантинов 2 – Калиновка 1

,• Староконстантинов 1 – Калиновка 1,

• Гусятин – Ярмолинцы – Гречаны;

• Каменец-Подольский – Гуменцы – Балин – Дунаевцы – Ярмолинцы – Гречаны.

Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги провела 6 заседаний, на которых рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениями признаны участниками экспериментального проекту. По 9 заявлениям от 3-х компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте на указанных в заявлениях участках по разным причинам.