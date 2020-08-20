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Мининфраструктуры определило первую компанию, которая будет предоставлять услуги частной тяги

Мининфраструктуры определило первую компанию, которая будет предоставлять услуги частной тяги

ООО “Украинская локомотивостроительная компания” стала первым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования.

Соответствующий приказ выдан Министерством инфраструктуры.

В рамках проекта компания будет осуществлять курсирования частных локомотивов сразу на 9 определенных участках.

“Наша главная цель – ликвидировать дефицит тяги и монополию Укрзализныци, но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя. Это должен быть аккуратный и продуманный переход, т.к, демонополизируя рынок, мы можем вызвать слишком большую конкуренцию на нем и потерять одно из наиболее прибыльных направлений УЗ – грузовые перевозки”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Украинская локомотивная компания” будет осуществлять курсирование частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям:

• Стрый – Ивано-Франковск;
• Тернополь – Шепетовка;
• Шепетовка – Калиновка 1,
• Староконстантинов 2 – Гречаны;
• Староконстантинов 1 – Гречаны;
• Староконстантинов 2 – Калиновка 1
,• Староконстантинов 1 – Калиновка 1,
• Гусятин – Ярмолинцы – Гречаны;
• Каменец-Подольский – Гуменцы – Балин – Дунаевцы – Ярмолинцы – Гречаны.

Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги провела 6 заседаний, на которых рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениями признаны участниками экспериментального проекту. По 9 заявлениям от 3-х компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте на указанных в заявлениях участках по разным причинам.

По материалам Економічна Правда
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