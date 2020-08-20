Мининфраструктуры определило первую компанию, которая будет предоставлять услуги частной тяги

ООО “Украинская локомотивостроительная компания” стала первым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования.
Соответствующий приказ выдан Министерством инфраструктуры.
В рамках проекта компания будет осуществлять курсирования частных локомотивов сразу на 9 определенных участках.
“Наша главная цель – ликвидировать дефицит тяги и монополию Укрзализныци, но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя. Это должен быть аккуратный и продуманный переход, т.к, демонополизируя рынок, мы можем вызвать слишком большую конкуренцию на нем и потерять одно из наиболее прибыльных направлений УЗ – грузовые перевозки”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
“Украинская локомотивная компания” будет осуществлять курсирование частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям:
• Стрый – Ивано-Франковск;
• Тернополь – Шепетовка;
• Шепетовка – Калиновка 1,
• Староконстантинов 2 – Гречаны;
• Староконстантинов 1 – Гречаны;
• Староконстантинов 2 – Калиновка 1
,• Староконстантинов 1 – Калиновка 1,
• Гусятин – Ярмолинцы – Гречаны;
• Каменец-Подольский – Гуменцы – Балин – Дунаевцы – Ярмолинцы – Гречаны.
Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги провела 6 заседаний, на которых рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениями признаны участниками экспериментального проекту. По 9 заявлениям от 3-х компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте на указанных в заявлениях участках по разным причинам.
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