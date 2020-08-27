В чем ошибка стремительного повышения минималки - эксперты (инфографика)

Украинцам увеличат минимальную зарплату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Сейчас получают 4723 грн. Это первое из 3 анонсированных правительством повышений. С 1 января 2021-го минималка должна вырасти до 6 тыс. грн, а с 1 июля того же года – до 6,5 тыс. грн.
Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко сказала, что для значительных повышений в 2021 году нет веских причин.
“Сентябрьское повышение никак не повлияет на экономику Украины. А вот следующие 2 – наоборот. Увеличат выплаты аж на 30 процентов. Такое поднятие не соответствует ни инфляции, ни динамике курса, ни динамике роста средней заработной платы, ни производительности труда. К примеру, в 2017 году после кризиса инфляция съела часть доходов граждан и средняя зарплата увеличивалась, а минимальную правительство придерживало. Впоследствии ее резко увеличили и подогнали под среднюю. Тогда быстрый рост выплат был оправданным и не таким болезненным. На этот раз решение правительства не обосновано. Зато этим провоцируют стремительное увеличение нагрузки на бизнес относительно налогов и выплат за работу. При этом производительность труда у нас низкая, самая низкая в Европе. И не потому, что мы мало платим или плохо работаем, а потому что украинцы на старом оборудовании не могут производить такого количества товара, как в других странах. Очень плохо, что предприниматели вместо того, чтобы инвестировать средства в развитие бизнеса, должны будут платить больший налог. Особенно после 2020 года, когда все в беде. Вместо этого надо было бы просто индексировать зарплату в соответствии с инфляцией или производительностью труда. Это было бы не политическим решением, а экономически выгодным для Украины”.
Политолог Тарас Загородний говорит, что повышение зарплат может иметь плюсы для экономики, но есть условия:
“Важно то, как поднятие минималки будет работать в комплексе. Если к этому будет политика по стимулированию спроса, будет закон о локализации производства, который еще висит в Верховной Раде, то в куче все будет хорошо работать. Но это палка о 2 концах. Если ничего не будет делаться, а будут просто дополнительные поступления в государство из-за больших налогов, то это не очень хорошо для экономики. У нас многие решения власти связаны с пиаром. Возможно, и это тоже. Властям нужно поддерживать свой рейтинг. Думаю, процентов на 50 решение о поднятии минималки является пиар-ходом. Остальное – это необходимость пополнения бюджета”.
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