В Украине на треть подскочила цена газа для коммунальных служб

В Украине подорожала стоимость “голубого топлива” для производителей тепловой энергии.
Об этом сообщается на сайте НАК “Нафтогаз”.
Какой будет цена в августе:
“В августе 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 2979,16 грн за 1 тыс. м куб.”,- заявили в компании.
При этом в “Нафтогазе” напомнили о том, что до 1 мая 2021 года компания обязана поставлять газ теплокоммунэнерго по льготным ценам.
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