В Украине на треть подскочила цена газа для коммунальных служб

В Украине подорожала стоимость “голубого топлива” для производителей тепловой энергии.

Об этом сообщается на сайте НАК “Нафтогаз”.

Какой будет цена в августе:

оптовая цена на газ для теплокоммунэнерго составит 2,97 грн за куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа);

это почти на треть (29,6%) выше июльской цены – в прошлом месяце один кубометр газа стоил 2,29 грн.

“В августе 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 2979,16 грн за 1 тыс. м куб.”,- заявили в компании.

При этом в “Нафтогазе” напомнили о том, что до 1 мая 2021 года компания обязана поставлять газ теплокоммунэнерго по льготным ценам.

Справка Finance.ua:

ПСО – это специальные обязательства, которые правительство возложило на “Нафтогаз” для того, чтобы продавать газ по сниженной цене для нужд населения и отопления. Теплопоставщики, в соответствии с этим режимом, должны оплатить не менее 90% потребленного газа предыдущего периода для того, чтобы иметь возможность поставлять газ в следующем.

В Украине те семьи, которые откажутся от установки газового счетчика, вынуждены будут платить за голубое топливо в три раза больше.

В компании “Нафтогаз” заявили, что запускают новый тариф – “Летний”. Клиенты газоснабжающей компании могут покупать “голубое топливо” по фиксированной годовой цене и использовать его в течение 12 месяцев.

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