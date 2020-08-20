В НКРЭКУ рассказали о санкциях в отношении газсбытов-нарушителей

НКРЭКУ располагает информацией о нарушениях газсбытами сроков публикации цен за август и, в случае ее подтверждения, применит соответствующие санкции.
Об этом заявила член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Ольга Бабий.
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“Если будут обращения от других участников рынка, мы действительно проведем проверку и получим соответствующие подтверждения, как облгазсбыты это делали. Да, действительно, правилами и процедурами предусмотрено, что все поставщики газа должны предложение цены делать публично, то есть публиковать. К нам сегодня от, скажем так, пострадавших сторон не поступало никаких обращений. Мы такую инсайдерскую информацию от рынка получили, что некоторые субъекты этого не сделали”, – рассказала Бабий.
Она также отметила, что на сегодня НКРЭКУ не имеет возможности провести проверку этой информации, поскольку плановые проверки запрещены из-за действия в стране карантина, связанного с COVID-19, а внеплановые проводятся только при наличии официального обращения от пострадавшей стороны.
“Для того, чтобы мы могли проводить внеплановые проверки на соблюдение облгазсбытами таких требований, мы должны получать заявления от пострадавших сторон и тогда это делать. Поэтому или это на самом деле произошло и на каких ресурсах они это не сделали, точно мы вам сказать не можем. Только после проверки”, – сообщила Бабий.
Она также отметила, что в случае выявления нарушений, к облгазсбытам будут применены санкции, предусмотренные законодательством.
“Каждый поставщик должен соблюдать лицензионные требования, правила. То есть, если в своей деятельности по отношению к потребителям поставщик не выполнил какое-то требование лицензионных условий, это публичность информации, типичность договоров, качество предоставления, своевременность услуг, да, конечно, по результатам контроля к ним будут применены соответствующие санкции”, – отметила Бабий.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что клиенты некоторых поставщиков газа, которые своевременно не опубликовали цены на газ на текущий месяц, обратились с жалобами в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
НКРЭКУ была вынуждена отдельно обращаться к поставщикам с требованием выполнить требования нового рынка газа и опубликовать тарифы.
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