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Apple полностью изменит концепцию дизайна наушников AirPods 3 (фото)

Apple полностью изменит концепцию дизайна наушников AirPods 3 (фото)

По данным инсайдерского канала в Twitter с характерным названием LeaksApplePro, компания Apple полностью переформатирует дизайн наушников AirPods.

Новая модель абсолютно точно лишится характерного дизайна двух первых поколений. Внешность, которую впоследствии скопировали едва ли не все производители беспроводных наушников.

Как будут выглядеть AirPods 3 – пока можно только гадать. Возможно, Apple решит вопрос так, как это сделала Samsung с Galaxy Buds Live: новая модель получила необычную, но в то же время более эргономичную и узнаваемую форму. А самое главное – собственную и уникальную. Но нет никаких сомнений в том, что каким бы ни был дизайн AirPods 3, со временем его обязательно скопируют другие производители наушников.

Презентация беспроводных наушников Apple третьего поколения состоится осенью. Явно американский производитель полностью сконцентрируется на экспериментальных концептах. Эксперты прогнозируют, что AirPods 3 станут меньше и удобнее, зато функционал, наоборот, будет расширен.

По материалам iTechua
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