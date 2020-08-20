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Как изменились цены в киевских новостройках летом (инфографика)

Как изменились цены в киевских новостройках летом (инфографика)

По итогам сезона в трех из четырех сегментов (классы комфорт, бизнес и элит) жилье в новостройках подорожало.

Об этом свидетельствует аналитика портала DOM.RIA.

Эконом-класс. За июнь-август 2020 года столичная недвижимость бюджетного формата показала падение цен на 2,13%. Новостройки эконом-класса в Киеве в среднем стоят 20 975 грн за метр квадратный. В июле был зафиксирован минимум средней цены – 20 594 грн за кв. м.

Минимальная стоимость снизилась больше. За три летних месяца ценник уменьшился на 7,42% с 17 175 до 15 900 грн за квадратный метр. Причем ниже 16 000 стоимость опустилась уже в июле, продержалась после этого на достигнутом уровне до сих пор.

Квартиры комфорт-класса. За летние месяцы объекты этого направления в столице подорожали в среднем на 2,28%. В июне стоимость показала 22 327 грн за кв. м. В июле цена снизилась на 2,34% до 21 805 грн за метр. Август поднял стоимость на 4,72% до 22 835 грн за квадрат.

Минимальный ценник продемонстрировал более серьезный рост. За лето он увеличился на 18,6%: с 12 900 до 15 300 грн за квадрат. Цена увеличивалась постепенно, минуя в июле отметку в 14 000 грн за метр. Промежуточный прирост в августе составил 9,29%.

Бизнес-класс. Летом средняя стоимость поднялась на 14,72%. В июне после снижения ценник показал 36 383 грн за метр. В июле спад продолжился, а цена достигла 36 291 грн за квадрат. Август вернул стоимость выше 40 000 – ценник составил 41 740 грн за кв. м.

Минимальная стоимость оставалась неизменной в течение трех месяцев лета. С июня по август показатель держался на отметке в 20 540 грн за квадрат.

Элит-класс. Летний сезон в украинской столице отметился подорожанием элитных квартир в среднем на 4,47%. В июне ценник составил 64 312 грн за кв. м. В июле стоимость начала подниматься, достигнув показателя 65 497 грн за метр. В августе стоимость еще увеличилась, достигнув 67 188 грн за квадрат.

Минимальная стоимость не изменилась по итогам трех месяцев лета – 40 000 грн за квадратный метр.

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Максимальный ценник вырос на 3,9%. В июне стоимость была зафиксирована на уровне 118 016 грн за метр. В июле начался рост. Цена поднялась на 1,64% до 119 946 грн за квадрат. В августе показатель снова вырос, теперь на 2,23%.

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По материалам Finance.UA
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