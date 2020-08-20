МВД об "Аркаде": расследуется дело о 9 миллиардах в фондах финансирования строительства

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка “Аркада”.
Об этом на брифинге заявил глава МВД Арсен Аваков.
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По поводу “Аркады” – есть уголовное производство относительно 9 млрд грн средств, собранных в банке “Аркада”, мы сейчас проверяем, какие там были нарушения”, – заявил глава МВД Арсен Аваков.
“Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Уголовного кодекса Украины, считаю, что виновные лица в любом случае должны быть привлечены к ответственности”, – подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.
“НБУ в декабре 2019 года обратился в Службу безопасности Украины с фактами злоупотреблений в банке “Аркада”. СБУ направила материалы в Генпрокуратуру, которая возбудила уголовное дело и проводит досудебное расследование”, – добавил Баканов.
“Существует системная проблема, и мы будем обращаться к нашим законодателям, чтобы они урегулировали права застройщиков. Мы вообще считаем, что продаваться должны построенные квартиры или квартиры, гарантированные, скажем так, банковской системой. То, что происходит сейчас с “Аркадой”, когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, – это недопустимо”, – добавил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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“Я уверен, что с помощью МВД, СБУ, всех наших правоохранительных органов все люди, которые принимали участие в этом мошенническом процессе, будут обязательно наказаны”, – отметил он.
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