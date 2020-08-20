0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

«Укртелеком» закрывает сервис бесплатной электронной почты «Укрпост»

«Укртелеком» закрывает сервис бесплатной электронной почты «Укрпост»

Компания «Укртелеком» официально объявила, что с 1 декабря 2020 года прекращает предоставление услуги бесплатной электронной почты «Укрпост». Решение был принято из-за того, что в последние годы к данной услуге не было подключений.

Отметим, что «Укрпост» — это сервис бесплатной электронной почты для пользователей интернет-услуг «Укртелекома». Сервис доступен по ссылке ukrpost.ua, при этом абоненты могли выбрать почту вида login@ukrpost.ua или login@ukrpost.net.

“Укртелеком” закрывает сервис бесплатной электронной почты “Укрпост” из-за отсутствия новых подключений

Помимо этого «Укртелеком» сообщил, что с 1 сентября 2020 года для абонентов (физлиц) также будет изменены: тариф на временное сокращение перечня услуг фиксированной телефонной связи по заявлении абонента («пауза») для новых пользователей этой услуги; условия тарифных планов на дополнительные услуги фиксированной телефонии, что не повлияет на тариф и объем услуг; условия публичного договора о предоставлении телекомуслуг в части заказа/получения бумажных счетов.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.