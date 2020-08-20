Wizz Air запустил прямой рейс из Львова в Португалию

Wizz Air 23 августа выполнил первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что этот маршрут планировали открыть с 1 июля, однако авиакомпания перенесла запуск рейса из-за запрета властей Португалии, которые ограничили полеты из Украины на время пандемии COVID-19.
График. по обновленному расписанию, Wizz Air будет летать из Львова в Лиссабон дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Полет в Португалию со Львова по времени занимает 4 часа 30 минут, обратный маршрут – 4 часа 15 минут.
Стоимость билета в одну сторону:
Забронировать билеты можно на сайте лоу-костера.
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