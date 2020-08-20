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Wizz Air запустил прямой рейс из Львова в Португалию

Wizz Air запустил прямой рейс из Львова в Португалию

Wizz Air 23 августа выполнил первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что этот маршрут планировали открыть с 1 июля, однако авиакомпания перенесла запуск рейса из-за запрета властей Португалии, которые ограничили полеты из Украины на время пандемии COVID-19.

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График. по обновленному расписанию, Wizz Air будет летать из Львова в Лиссабон дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Полет в Португалию со Львова по времени занимает 4 часа 30 минут, обратный маршрут – 4 часа 15 минут.

Стоимость билета в одну сторону:

  • Львов – Лиссабон – 439 грн;
  • Лиссабон – Львов – 659 грн.

Забронировать билеты можно на сайте лоу-костера.

Справка Finance.ua:

  • В Португалии все еще действует запрет на поездки в эту страну для туристов.
  • В Португалию могут въезжать иностранцы с правом на временное или постоянное проживание в Португалии, имеющие национальную визу с целью работы, учебы, лечения или воссоединения семьи, обладатели права на долгосрочное пребывание в странах ЕС.
По материалам Finance.UA
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