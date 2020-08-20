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Mozilla выпустила полностью переработанный браузер Firefox для Android

Mozilla выпустила полностью переработанный браузер Firefox для Android

Над версией мобильного браузера Firefox 79 компания Mozilla работала больше года. Наконец, создатели приложения представили новую сборку под названием Daylight, получившей ряд функциональных нововведений, улучшенную защиту от слежки в сети и обновлённый дизайн.

Особенностью Firefox Daylight стало использование собственного движка Mozilla GeckoView и наличие встроенных инструментов, обеспечивающих конфиденциальность при веб-сёрфинге. Браузер получил фирменную технологию блокирования cookie-файлов Enhanced Tracking Protection, впервые представленную ещё в 2018 году. При этом у пользователей есть возможность контроля уровня «придирчивости» встроенного блокировщика, поскольку его настройки могут влиять на скорость загрузки ресурсов и даже их работоспособность.

В браузере появился режим приватного сёрфинга, который не сохраняет историю поиска и введённые пароли, а также отключает автозаполнение. Одной из важных особенностей новой версии стала возможность гибкой настройки интерфейса: пользователи могут изменять местоположение строки ввода адреса, переключать цветовые схемы вручную или автоматически в зависимости от времени суток. Предусмотрен и специальный раздел с быстрыми закладками для сохранения результатов поиска. В дальнейшем Mozilla планирует интегрировать в Firefox сервис закладок Pocket.

Ещё одна полезная функция сборки, знакомая пользователям десктопных браузеров — возможность установки расширений. На первых порах будут следующие аддоны: uBlock Origin, Dark Reader, Privacy Badger, HTTPS Everywhere, NoScript Security Suite, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition и Privacy Possum. В дальнейшем их список будет постоянно расширяться.

Наконец, по заверению представителей Mozilla, использование движка GeckoView на 10% повышает скорость рендеринга веб-страниц по сравнению с предшественником, при этом обеспечивается надлежащий уровень защиты данных пользователя. Кроме того, в Mozilla отметили, что обновления для Daylight будут выходить значительно чаще, чем для любого другого мобильного браузера из ныне представленных.

По материалам 4PDA
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