Названы основные ошибки желающих получить дешевый кредит

Факторы, которые мешают бизнесу получить доступный кредит, банкиры раскрыли во время круглого стола «”5-7-9%”: выдать нельзя отказать», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

Среди популярных причин отказа в получении доступных кредитов заместитель директора департамента развития корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Наталия Згоба называет неудовлетворительное финансовое состояние потенциальных заемщиков.

«Многие клиенты обращаются с таким мнением, что если есть государственная программа, тем более «антикризисная», то «если у меня есть проблемы, вы должны мне помочь». А у него может быть спад выручки на 60-70%, убытки накапливаются несколько периодов, и там вообще сложно говорить о каком-то кредитовании даже без господдержки», – пояснила она.

Среди других причин Наталия Згоба называет значительную концентрацию на одном покупателе или продавце.

“Другая причина – это связанность с крупными компаниями. Когда клиент не проходил по программе из-за того, что он поставляет свою продукцию или закупает у крупного корпоративного клиента. Например, клиент производит рабочие перчатки, и у него единственный покупает их «Эпицентр». По постановлению № 368 мы обязаны связать эти два контрагента, и клиент выходит за ограничения по выручке (до 100 млн грн в год. – Ред.). Фермеры сдают молоко на ближайший молокозавод”, – рассказала она.

Но этот фактор является риском для самого банка, который выдает кредит такому клиенту.

“Предположим, что у компании 100-процентная концентрация на одном покупателе. Поэтому если завтра их отношения прекратятся, у компании остановится бизнес. Для банка это фактор риска. Поэтому клиенты со 100-процентной концентрацией на одном покупателе, согласно нашей риск-политике, являются высокорисковыми клиентами, и мы такие операции ограничиваем», – говорит руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ Виктор Харковец.

Он добавил, что некоторые клиенты не подходят под условия программы из-за слишком большой выручки, убыточной деятельности или подпадают под ограничения по видам деятельности, которые поддерживает государство.

И.о. директора департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Елена Гиль говорит, что условия программы подходят далеко не всем потенциальным заемщикам: кредиты не получат те, кто производит или продает алкогольные или табачные изделия, те, кто имеет непрозрачную отчетность.

«Часто бывает так, что клиент утверждает, что может обслуживать кредит, но по бумагам это не очевидно», – говорит Елена Гиль.

Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев объяснил, почему ограничения по подакцизным товарам нельзя снять.

«Даже не Фондом или постановлением Кабмина, а законом определено, что запрещается оказывать государственную помощь тем, кто занимается изготовлением или реализацией алкоголя и табака. А почти каждый магазин занимается торговлей алкоголем или табаком», – сказал он.