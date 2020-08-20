Банкиры рассказали, как сделать кредиты доступнее

Для того, чтобы сделать кредиты более доступными, необходимо поднять планку максимальной выручки потенциальных заемщиков.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола «“5-7-9%”: выдать нельзя отказать», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

«На сегодня есть ограничения по объему годовой выручки – 100 млн грн – на компанию или группу компаний. И, соответственно, есть много клиентов с большей выручкой, которые подают запрос, но мы не можем выдать им инвестиционные кредиты, поскольку клиенты с большей выручкой – в размере до 10 млн евро в эквиваленте – могут участвовать только в рефинансировании», – рассказал руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ Виктор Харковец.

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Поэтому заместитель директора департамента МСБ Укргазбанка Николай Алферов предлагает уравнять условия кредитования. «Нужно по выручке сравнять клиентов, которых мы рефинансируем, – 10 млн евро, и клиентов, которым мы даем новый кредит – 100 млн грн. Нужны равные правила», – сказал он.

Из-за этого препятствия клиенты стали придумывать схемы.

«Клиент, у которого выручка более 100 млн грн, может взять кредит на условиях банка и затем пойти рефинансироваться под 0%, так как под планку 10 млн евро он подходит. Клиенты ищут пути, как получить этот «ноль». Нужны равные правила», – говорит заместитель директора департамента развития корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Наталья Згоба.

Развитию программы мешают и другие сложности. «Оборотный капитал (под 3%. – Ред.) можно взять только на антикризисные меры по предотвращению возникновения и распространения «ковида». При этом мы рефинансируем действующих заемщиков, получавших кредит на оборотные средства. А заемщики, которые уже приобрели оборудование за свои средства, ограничены в получении оборотного капитала. Такие моменты останавливают возможность воспользоваться этой программой», – пояснил Николай Алферов.

И.о. директора департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Елена Гиль полагает, что программа доступных кредитов может охватить более 20% клиентов от общего количества малого бизнеса.

«Если количество активных бизнес-клиентов до 100 тыс., то потенциальный спрос на программу есть. И у нас есть резерв клиентской базы», – подчеркнула она.

Фонд не готов к кардинальным изменениям условий. «Выручку уравнять? Можно, но появятся эксперты, которые скажут, а что это за малый бизнес в Украине с годовым доходом в 10 млн евро? И будут нам намекать на агрохолдинги. 10 млн евро – это временная норма исключительно под рефинансирование. По всем остальным кредитам остается 100 млн грн годового дохода», – сказал исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.

Он предлагает принять концептуальное решение: либо программа расширяется не только на микро- и малый бизнес, но и на средний, или следует признать, что не может быть малого бизнеса с годовым доходом 10 млн евро. «В Европе – да, в Украине – пожалуй, нет», – уверен он.

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